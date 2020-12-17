Спасут ли аресты? В России спорят, как остановить подорожание продуктов
Решение Минсельхоза договориться о предельных ценах на продукты - "на грани" с точки зрения антимонопольщиков, считают экономисты. Политики предлагают другой вариант - практически "за гранью".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил меру, которая, по его мнению, позволит «навести порядок» в ситуации с ценами на ряд продуктов питания в России. «Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — написал политик в Telegram. Лидер партии не уточнил, против кого направлена данная инициатива.
9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин тут же поручил правительству проработать с крупными торговыми сетями проблему. По его словам, рост цен стал заметен уже осенью, но чиновники объясняли это сезонными факторами. «Недооценили риски. Пустили на самотек», - раскритиковал подчинённых глава правительства. Теперь ФНС должна будет каждую неделю докладывать главе кабмина о динамике цен на продукты.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, в какой момент контроль за ситуацией с ростом цен был упущен.
«Эта ситуация была заложена в тот момент, когда мы начали заниматься импортозамещением на продуктовом рынке. С тех пор было понятно, что это обязательно приведет к росту цен, так как ограничивается предложение. Самый лучший способ борьбы с ростом цен - это множество поставок, ведь конкуренция удерживает цены. Когда рынок начали закрывать и снижать круг поставщиков, то стали приближаться к монополии», - отметил экономист.
Липсиц также объяснил, почему власти обратили внимание на рост цен именно сейчас.
«Видимо, Путину нажаловались губернаторы. Насколько мы знаем, ФСО занимается собственными социологическими исследованиями, своеобразным мониторингом ситуации в стране на предмет стабильности. Видимо, они получили много информации, что народ возмущается. Официальная и реальная статистика различаются. Есть индекс инфляции Центробанка - это порядка 4% в год, а есть реальные данные по потребительской корзине - это порядка 14%», - напомнил Липсиц.
Федеральная антимонопольная служба России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом уже работают над снижением цен на базовые продукты питания. ФАС также проводит постоянное наблюдение за уровнем цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольственные, используя данные контрольно-кассовой техники.
Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН перечислил список мер, которые могут предпринять ведомство вместе с антимонопольной службой.
«Минсельхоз может собрать представителей производителей, переработчиков сырья, торговцев. И попросить не повышать цены выше какого-то уровня. Конечно, такое соглашение пограничное. Это может возмутить антимонопольную службу. Это из разряда "на грани". Также они могут вывалить на рынок какой-то объем зерновых из интервенционного фонда, для того, чтобы повысить предложение и сбить ажиотаж. Они могли бы разработать ограничения на вывоз зерна или ввести таможенные почвы на экспорт, это может влиять на внутренние цены. В конце концов, антимонопольная служба может инициировать расследование, почему растут цены. Обычно даже если они там никаких сговоров не находят, это действует отрезвляюще», - объяснил он.
Леонид Холод сообщил, что цены всегда поднимаются в первую очередь на товары и продукты более широкого спроса.
«Сейчас уделяют внимание свекловичному сахару, муке, хлебу, подсолнечному маслу. Базовые продукты питания - абсолютно эластичного спроса. У людей нет денег, они не покупают дорогие продукты. Спрос начинает сгруживаться на каком-то базовом наборе, на самых простейших продуктах. А инфляция в обществе распространяется нелинейно. Среди еды быстрее всего дорожает самый примитивный набор. Доходы вроде бы падают, миллионы людей устремляют свой платежеспособный спрос (потому что на другое денег не хватает) на примитивный базовый набор. А при падении доходов он начинает дорожать быстрее всего», - добавил он.
В качестве решения проблемы в России предложили заморозить цены на продукты на три месяца, сообщили СМИ. 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг и производители подписали соответствующее предложение по подсолнечному маслу и сахару. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — 110 рублей за литр, пишут "Известия". Регулирование цен вводится в регионах до Урала, а в Сибири и на Дальнем Востоке решение по ценам будут принимать губернаторы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Глава новосибирской организации «Свидетелей Иеговы» приговорен к 6 годам колонии
- Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской
- Правила оплаты наличными изменят для поддержки легального бизнеса
- Мэр Харькова умер от коронавируса
- Восемь граждан РФ задержаны в Испании по делу об отмывании денег русской мафии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru