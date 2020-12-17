Спасут ли аресты? В России спорят, как остановить подорожание продуктов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил меру, которая, по его мнению, позволит «навести порядок» в ситуации с ценами на ряд продуктов питания в России. «Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — написал политик в Telegram. Лидер партии не уточнил, против кого направлена данная инициатива.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин тут же поручил правительству проработать с крупными торговыми сетями проблему. По его словам, рост цен стал заметен уже осенью, но чиновники объясняли это сезонными факторами. «Недооценили риски. Пустили на самотек», - раскритиковал подчинённых глава правительства. Теперь ФНС должна будет каждую неделю докладывать главе кабмина о динамике цен на продукты.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, в какой момент контроль за ситуацией с ростом цен был упущен.



«Эта ситуация была заложена в тот момент, когда мы начали заниматься импортозамещением на продуктовом рынке. С тех пор было понятно, что это обязательно приведет к росту цен, так как ограничивается предложение. Самый лучший способ борьбы с ростом цен - это множество поставок, ведь конкуренция удерживает цены. Когда рынок начали закрывать и снижать круг поставщиков, то стали приближаться к монополии», - отметил экономист.



Липсиц также объяснил, почему власти обратили внимание на рост цен именно сейчас.