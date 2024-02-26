В России предложили обрабатывать корма животных газом
Ученые Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) разработали новую технологию стерилизации кормов для животных при помощи газовой установки, передает «Газета.Ru».
При длительном хранении кормов высока вероятность появления бактерий и плесневых грибков, из-за которых корм будет быстрее портиться, а животные, которые его едят, могут отравиться. Чтобы избежать подобных инцидентов, корма для животных надо обрабатывать.
Ученые разработали новую технологию стерилизации кормов – с помощью газового состава. Сейчас опытная установка проходит апробацию в одном из хозяйств Томской области. Для нее был создан экспериментальный цех, в котором инженеры переделали уже применяющиеся в других отраслях установки под нужды агропредприятий.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что параллельный импорт негативно сказывается на качестве кормов для животных, а российские компании «расслабились» на фоне санкций и ухода зарубежных компаний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курскую область атаковали три украинских дрона
- Выигравшие миллиард рублей в лотерее тюменцы опровергли отъезд из России
- Путин подписал закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов
- Тренер назвала четыре упражнения для ежедневных тренировок
- В России предложили обрабатывать корма животных газом
- Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд
- Volkswagen прекратил проводить в РФ отзывные кампании по браку в автомобилях
- Число россиян с вредными привычками снизилось на 10%
- СМИ: Депутатов обязали пройти ПЦР-тест перед посланием Путина
- Фермеры Литвы отказались блокировать транспортировку украинского зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru