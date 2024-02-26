В России предложили обрабатывать корма животных газом

При длительном хранении кормов высока вероятность появления бактерий и плесневых грибков, из-за которых корм будет быстрее портиться, а животные, которые его едят, могут отравиться. Чтобы избежать подобных инцидентов, корма для животных надо обрабатывать.

Ученые разработали новую технологию стерилизации кормов – с помощью газового состава. Сейчас опытная установка проходит апробацию в одном из хозяйств Томской области. Для нее был создан экспериментальный цех, в котором инженеры переделали уже применяющиеся в других отраслях установки под нужды агропредприятий.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что параллельный импорт негативно сказывается на качестве кормов для животных, а российские компании «расслабились» на фоне санкций и ухода зарубежных компаний.

