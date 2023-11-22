В России появились риски дефицита новостроек
На рынке новостроек в России сохраняется баланс между спросом и предложением жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ДОМ.РФ.
С января по октябрь 2023 года в РФ было запущено на 25% больше новостроек (47 млн кв. м), чем введено в эксплуатацию (37 млн кв. м).
Этих объемов строящегося жилья, по данным ДОМ.РФ, хватит для того, чтобы обеспечить существующие темпы ввода до 2026 года даже без новых проектов. Вместе с тем, существуют риски того, что будет наблюдаться дефицит квартир близких к сдаче.
Стимулирующее воздействие на спрос по-прежнему оказывает государственная программа льготной ипотеки на фоне повышения ставок Банка России. При этом число заключенных соглашений долевого участия выросло на 10 %, а к концу года их количество может вырасти до рекордных 750 тысяч. В тоже самое время, доля проданного жилья пока остается на уровне 30%.
При этом в проектах со сдачей в 2023 году уже реализовано 75% площадей. А в домах на 2024-2025 годы распродано более 30% квартир, что позволило девелоперам поднять цены.
Ранее эксперт объяснил необходимость субсидирования аренды жилья для молодежи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru