«АвтоВАЗ» сообщил о проблемах с поставками комплектующих для LADA

Безостановочный выпуск полнокомплектных машин LADA с конца мая будет невозможен из-за перебоев с поставками комплектующих, сообщает «АвтоВАЗ».

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Ранее пресс-служба концерна сообщала, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
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