В России подорожал «шашлычный набор»

В России стал дороже «шашлычный набор», в который входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг, сообщают «Известия».

Россиянам разрешили жарить шашлыки на дачах

Продажи комплекта данных товаров выросли на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Резкий рост продаж вызван хорошей погодой в центре России. С 2022 года «шашлычный набор» подорожал на 8 процентов, до 2,2 тысячи рублей. Особенно резко подорожали мангалы — на 34 процента — до 838 рублей.

Ранее в России изменились правила приготовления шашлыка на даче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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