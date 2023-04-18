В России подорожал «шашлычный набор»
18 апреля 202305:31
В России стал дороже «шашлычный набор», в который входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг, сообщают «Известия».
Продажи комплекта данных товаров выросли на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Резкий рост продаж вызван хорошей погодой в центре России. С 2022 года «шашлычный набор» подорожал на 8 процентов, до 2,2 тысячи рублей. Особенно резко подорожали мангалы — на 34 процента — до 838 рублей.
Ранее в России изменились правила приготовления шашлыка на даче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru