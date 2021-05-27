В России подготовлен законопроект о новом налоговом вычете

Как отмечается, документ подготовлен «в целях введения механизма налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений».

Если законопроект будет принят, это позволит возместить затраты, понесенные при реализации инвестиционного проекта. Заседание кабмина пройдет 27 мая. В случае одобрения документа, его отправят на рассмотрение депутатам Госдумы.

Как сообщалось, гражданам России с 21 мая стало доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

