Инвесторов могут лишить налогового вычета при покупке иностранных бумаг

По ее словам, предложено давать вычет только по вложениям в российские финансовые инструменты. «Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет – а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота – стимулировал инвестиции в иностранные ценные бумаги», - отметила Набиуллина.

Напомним, гражданам России с 21 мая станет доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

