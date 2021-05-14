Инвесторов могут лишить налогового вычета при покупке иностранных бумаг

Центробанк России предлагает ограничить получение налоговых вычетов при инвестировании в рамках индивидуального инвестиционного счета, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

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По ее словам, предложено давать вычет только по вложениям в российские финансовые инструменты. «Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет – а это, по сути дела, бюджетные деньги и бюджетная льгота – стимулировал инвестиции в иностранные ценные бумаги», - отметила Набиуллина.

Напомним, гражданам России с 21 мая станет доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЦентробанкБиржаИнвесторы
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