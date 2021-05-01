Россияне смогут получать налоговые вычеты в упрощенном порядке

Гражданам России с 21 мая станет доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета

Напомним, президент РФ Владимир Путин 20 апреля подписал соответствующий закон.

Россияне смогут оформлять вычеты по расходам на приобретение жилья, погашение процентов по ипотеке, и по учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете операциям в упрощенном порядке, не заполняя налоговую декларацию и не собирая подтверждающие документы.

ФНС получит все необходимые данные от банков, которые смогут добровольно присоединиться к такому обмену. Список финансовых организаций, участвующих в программе, будет публиковаться в специальном разделе на сайте налоговой службы.

Кроме того, проверка права на вычет и сроки возврата средств сократятся с четырех до полутора месяцев. ФНС направит в личный кабинет гражданина предзаполненное заявление для утверждения права на получение вычета при его наличии. Также россияне смогут отследить процесс с момента подписания документа о праве на вычет до возврата налога.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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