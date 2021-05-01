Россияне смогут получать налоговые вычеты в упрощенном порядке
Гражданам России с 21 мая станет доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 20 апреля подписал соответствующий закон.
Россияне смогут оформлять вычеты по расходам на приобретение жилья, погашение процентов по ипотеке, и по учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете операциям в упрощенном порядке, не заполняя налоговую декларацию и не собирая подтверждающие документы.
ФНС получит все необходимые данные от банков, которые смогут добровольно присоединиться к такому обмену. Список финансовых организаций, участвующих в программе, будет публиковаться в специальном разделе на сайте налоговой службы.
Кроме того, проверка права на вычет и сроки возврата средств сократятся с четырех до полутора месяцев. ФНС направит в личный кабинет гражданина предзаполненное заявление для утверждения права на получение вычета при его наличии. Также россияне смогут отследить процесс с момента подписания документа о праве на вычет до возврата налога.
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