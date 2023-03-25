СМИ предупредили о повышении Украиной тарифа на транзит нефти из России
Трубопроводный оператор Украины «Укртранснафта» планирует с 1 апреля увеличить тариф на транзит по территории страны нефти из России по магистральному нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство Argus, ссылаясь на данные участников рынка.
Информацию подтвердила газета «Коммерсантъ». По данным издания, тарифы вырастут в два раза, до 27,2 евро за тонну. Киев объясняет повышение затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, которая страдает из-за боевых действий на Украине. Однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято, переговоры продолжаются.
Компания «Транснефть», которая производит оплату за поступающее на экспорт по «Дружбе» сырье, знает о планах Украины увеличить тарифы. При этом организации неизвестны параметры и сроки повышения.
По данным источников, Киев должен согласовать вопрос об увеличении тарифов с получателями российской нефти — Венгрией и Словакией. Отмечается, что в текущем году Украина уже повышала плату за транзит: с 1 января он подорожал на 18,3%, до 13,6 евро за тонну.
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