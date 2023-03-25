СМИ предупредили о повышении Украиной тарифа на транзит нефти из России

Трубопроводный оператор Украины «Укртранснафта» планирует с 1 апреля увеличить тариф на транзит по территории страны нефти из России по магистральному нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство Argus, ссылаясь на данные участников рынка.

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Информацию подтвердила газета «Коммерсантъ». По данным издания, тарифы вырастут в два раза, до 27,2 евро за тонну. Киев объясняет повышение затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, которая страдает из-за боевых действий на Украине. Однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято, переговоры продолжаются.

Компания «Транснефть», которая производит оплату за поступающее на экспорт по «Дружбе» сырье, знает о планах Украины увеличить тарифы. При этом организации неизвестны параметры и сроки повышения.

По данным источников, Киев должен согласовать вопрос об увеличении тарифов с получателями российской нефти — Венгрией и Словакией. Отмечается, что в текущем году Украина уже повышала плату за транзит: с 1 января он подорожал на 18,3%, до 13,6 евро за тонну.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:НефтьЕвропаРоссияУкраина

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