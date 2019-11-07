В России отметили стагнацию малого бизнеса

В первом и втором кварталах 2019 года индекс деловой активности в России составлял 52 пункта. Компонентами индекса являются продажи, кадры, инвестиции и доступность финансирования.

В октябре 2019 года стало известно о предложении Минэкономразвития увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес почти на 5%. Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал предложение Минэкономразвития странным и подрывающим нацпроекты.

«Решение более чем странное. Последний раз такой резкий скачок был в 2015 году, когда тоже произошло резкое повышение. Дальше все подчинились требованию президента не увеличивать налоговую нагрузку. И это требование остаётся в силе, и об этом не раз говорилось. И вдруг сейчас появляется такая инициатива, которая абсолютно не вписывается в то, что декларируется руководством страны, абсолютно не соответствует целям, которые заложены в нацпроекте по развитию малого и среднего предпринимательства. Там ставится серьёзный индикатор и по увеличению доли вклада в ВВП страны и по количеству работающих. Это взаимоисключающие тренды», - заметил Ермаков.

