В Кремле нашли расхождения в данных о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментарием сообщений о том, что в стране за последний год прекратили деятельность 668 тысяч юридических лиц. Как утверждает представитель Кремля, такие данные совершенно не соответствуют тем, что предоставлены Корпорацией по малому и среднему бизнесу и налоговой службой.
«Там другие данные, которые свидетельствуют о более благоприятных процессах», - цитирует RT Пескова. Он признал определённые проблемы в развитии малого и среднего бизнеса, однако подчеркнул, что там фиксируется рост.
Пресс-секретарь президент также обратил внимание на взаимосвязанные процессы - возможность перехода юридического лица из категории малого бизнеса в средний. Таким образом, как утверждает Песков, где-то количество сокращается, где-то растёт.
О закрытии большого числа юридических лиц ранее сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные Минэкономразвития.
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