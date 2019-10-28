В Кремле нашли расхождения в данных о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментарием сообщений о том, что в стране за последний год прекратили деятельность 668 тысяч юридических лиц. Как утверждает представитель Кремля, такие данные совершенно не соответствуют тем, что предоставлены Корпорацией по малому и среднему бизнесу и налоговой службой.

«Там другие данные, которые свидетельствуют о более благоприятных процессах», - цитирует RT Пескова. Он признал определённые проблемы в развитии малого и среднего бизнеса, однако подчеркнул, что там фиксируется рост.

Пресс-секретарь президент также обратил внимание на взаимосвязанные процессы - возможность перехода юридического лица из категории малого бизнеса в средний. Таким образом, как утверждает Песков, где-то количество сокращается, где-то растёт.

О закрытии большого числа юридических лиц ранее сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные Минэкономразвития.

