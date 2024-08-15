В России открыли первую установку по производству кормового белка из газа

Кормовой белок из природного газа начали производить в России. Торжественная церемония открытия первой в стране опытно-промышленной установки прошла в Кировской области.

Как пояснил руководитель предприятия, произведённый продукт будет содержать 75—78% белка, он также имеет оптимальный набор аминокислот для животных. Установка расположена в городе Кирово-Чепецке.

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Новая технология имеет стратегическое значение для экономики в масштабах всей страны, так как может стать одной из составляющих продовольственной безопасности. Кроме того, она открывает новые возможности в развитии микробиологии и биотехнологий.

Получаемый из природного газа микробный кормовой белок должен составить конкуренцию рыбной муке и сое для отраслей животноводства, птицеводства и аквакультуры, отметили разработчики. Также, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», данная продукция имеет большой экспортный потенциал.

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Фото: kirovreg.ru
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