В России открыли первую установку по производству кормового белка из газа

Новая технология имеет стратегическое значение для экономики в масштабах всей страны, так как может стать одной из составляющих продовольственной безопасности. Кроме того, она открывает новые возможности в развитии микробиологии и биотехнологий.

Получаемый из природного газа микробный кормовой белок должен составить конкуренцию рыбной муке и сое для отраслей животноводства, птицеводства и аквакультуры, отметили разработчики. Также, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», данная продукция имеет большой экспортный потенциал.

