В России опровергли повышение цен на сладости из-за введения маркировки

«Мы не услышали ничего нового из того, чем обычно пугают россиян различного рода эксперты, как правило, не имеющие отношения к реальному бизнесу, производству, продажам. Видимо, в погоне за публичностью они пытаются посильнее всех напугать, рассказывая, что вырастут цены, что будут какие-то проблемы с продукцией, что бизнес не справится с новыми требованиями. Если же смотреть на реальные цифры, то любому человеку станет понятнее, как работает система “Честный знак”. Это государственная информационная система, на сегодняшний день работают 840 тысяч компаний из 27 отраслей, для которых маркировка уже обязательна. Это фармацевтическое производство, производство молочной продукции, легкая промышленность, производство парфюмерии и множество других видов продукции. Ни в одной из отраслей не произошло подорожание из-за маркировки, ни одно предприятие из-за этого не закрылось», — сказал Юсупов.

Более того, отметил собеседник НСН, качество продукции благодаря маркировке растет, она становится более безопасной.

«В отраслях мы видим огромные показатели по “обелению”, повышению безопасности и качества продукции. Особенно это касается фармацевтической отрасли, в частности, онкологических препаратов — объем контрафакта удалось сократить в десять раз. Убеждены, что не менее удивительных показателей удастся добиться и в кондитерской отрасли, качество продукции повысится», — добавил эксперт.

В заключение Юсупов заверил, что оборудование для маркировки стоит недорого, к тому же государство готово компенсировать половину затрат на него.

«Как правило, это оборудование уже есть у производителя (просто его нужно перенастроить — это, например, принтеры). Зачастую оно вообще не требуется — например, в пищевой отрасли, где большинство компаний приняли решение заранее маркировать упаковку, которая приезжает из типографии. Для маленьких компаний мы как оператор государственной системы всегда запускаем программу поддержки (в частности, это субсидирование 50% затрат на оборудование, хотя оно и так недорогое). Для крупных компаний действует программа рассрочки, они могут взять у нас деньги как у оператора, а потом беспроцентно вернуть в течение трех лет. Также они могут взять льготный кредит в Фонде развития промышленности. Если бы какие-то сбои были в системе, мы бы ощутили это сразу, как только это бы произошло. Все метрики работы системы можно отслеживать в онлайн-режиме», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что контроль над ценами на хлеб недолгого хранения усилит Федеральная антимонопольная служба.

