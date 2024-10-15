ФАС: Наценка на хлеб в торговых сетях является аномально высокой

В результате анализа цены на хлеб в таких сетях, как «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит», ведомство выявило, что наценки в среднем составляют 60%, а в некоторых случаях превышают 100%.

По словам Шаскольского, она может быть высокой не социально значимых товаров, однако в случае с хлебом «это избыточно».

«На социально значимые товары не должно быть такой наценки. Допуская высокую наценку на хлеб сети оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя», - заключил руководитель ФАС.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».