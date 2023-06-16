В России около 6 млн человек зарабатывают ниже уровня МРОТ

С 1 января нынешнего года МРОТ составил 16 242 рубля. Со следующего года по поручению президента РФ минимальный размер оплаты труда должен быть повышен еще на 18,5% до 19 242 рубля.

Ранее Минтруда выступило за отказ от идеи привязать размер пособия по безработице к МРОТ. Отмена привязки пособия по безработице к МРОТ развяжет руки Минтруду и субъектам России, что негативно скажется на простых россиянах, заявил НСН заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.

