Минтруд: МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека», - сказал глава ведомства.

Котяков уточнил, что с января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами. Она отметила, что решение поддержали президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».

