Минтруд: МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит прожиточный минимум на 30%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет РИА Новости.
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«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека», - сказал глава ведомства.
Котяков уточнил, что с января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами. Она отметила, что решение поддержали президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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