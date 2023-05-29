Минтруд: МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит прожиточный минимум на 30%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет РИА Новости.

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«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека», - сказал глава ведомства.

Котяков уточнил, что с января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами. Она отметила, что решение поддержали президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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