По данным Autonews, в I квартале 2026 года на вторичном авторынке заключили более 1,3 млн сделок — максимум с 2014 года. Аналитик Давид Павлов назвал две причины роста: дефицит моделей 3–5 лет из‑за спада продаж новых авто в 2022–2023 годах и рост цен на новые машины из‑за повышения утильсбора и НДС. Ольшанский отметил, что спрос смещается в сторону самых доступных предложений.

«В условиях сложной экономической ситуации и снижения реальных доходов население ориентируется на максимальную экономию при покупке автомобиля. Потребность в транспорте сохраняется, но бюджет ограничен — поэтому спрос смещается в сторону самых доступных предложений. Премиальные сегменты — Rolls‑Royce, Jaguar и так далее — практически не растут, тогда как лидерами спроса остаются отечественные модели и бюджетные иномарки вроде Kia Rio. Ожидаем, что в 2026 году цены на вторичном авторынке поднимутся на 10% под влиянием инфляции и ограниченного предложения относительно свежих авто», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сказал НСН, что россияне по-прежнему доверяют европейским автомобильным брендам куда больше, чем китайским, однако на фоне роста цен готовы рассматривать разные модели.

