Грузоперевозки в России подорожали на 35% на фоне отсутствия господдержки
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил НСН, что приходится повышать зарплаты водителям на 40-60%.
Отрасль грузоперевозок в России переживает не самые простые времена, приходится повышать зарплаты водителям на 40-60% из-за дефицита кадров, автозапчасти дорожают, а государство вместо субсидий повышает налоги, заявил НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
На рынке грузоперевозок начался кризис: с осени прошлого года из отрасли ушел каждый пятый игрок. Компании не могут оплачивать лизинговые платежи и возвращают грузовики — это ставит под угрозу весь рынок перевозок, что в итоге может привести к повышению тарифов. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» попросила правительство компенсировать лизинговые платежи и предоставить льготное кредитование, пишут «Известия». Властопуло эту информацию не подтвердил, но указал на серьезные проблемы в отрасли.
«У меня нет данных, что каждый пятый игрок ушел с рынка, такой статистики нет. Я не верю, что рынок сжался на 20%, это на 99% преувеличение. Это некое привлечение внимания к проблемам в отрасли, а они и правда есть. У нас происходит старение подвижного состава, нет возможности брать лизинг по таким ставкам. У нас наблюдается нехватка запасных частей, а еще больше вопросов вызывает их стоимость. Вторая глобальная проблема – это отсутствие водителей, профессия сильно стареет. Мы видим серьезные изменения в миграционной политике, людей нет, приходится повышать зарплаты на 40-60%. С каждым годом проблема только усугубляется», - рассказал он.
По его словам, рост издержек приводит к росту тарифов, что сказывается на конечном потребителе.
«Отсутствие грузовых перевозок – это коллапс для всей экономики, поэтому на отрасль «не забьют». Но отрасль подчинена законам рынка. Обслуживание растет, это будет перекладываться на тарифы. За прошлый год тарифы выросли на 35%, рост продолжится и в этом году. По международной логистике мы видим значительное падение импорта и спроса на импортные товары. С учетом инфляции тарифы не будут снижаться, но расти такими темпами тоже не будут, так как предприятия будут вынуждены конкурировать за клиента. Если переговоры в геополитике будут успешными, спрос будет расти, тогда цены пойдут вверх», - отметил он.
Властопуло назвал меры господдержки, которые помогли бы отрасли сегодня.
«Самая понятная мера поддержки – это субсидирование отрасли, выдача льготных лизинговых кредитов, максимум под 10-12%, а лучше – 7-8%. Второй вариант – частичное освобождение от уплаты НДС, но это уже из области фантастики. Отрасль сейчас наоборот обложили налогами», - заключил собеседник НСН.
Отрасль грузоперевозок в России ждет волна разорений из-за «космических» ставок по лизингу, изначальная стоимость грузовика в 15 миллионов рублей увеличивается в четыре раза, рассказал НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
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