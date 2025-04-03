Грузоперевозки в России подорожали на 35% на фоне отсутствия господдержки

«У меня нет данных, что каждый пятый игрок ушел с рынка, такой статистики нет. Я не верю, что рынок сжался на 20%, это на 99% преувеличение. Это некое привлечение внимания к проблемам в отрасли, а они и правда есть. У нас происходит старение подвижного состава, нет возможности брать лизинг по таким ставкам. У нас наблюдается нехватка запасных частей, а еще больше вопросов вызывает их стоимость. Вторая глобальная проблема – это отсутствие водителей, профессия сильно стареет. Мы видим серьезные изменения в миграционной политике, людей нет, приходится повышать зарплаты на 40-60%. С каждым годом проблема только усугубляется», - рассказал он.

По его словам, рост издержек приводит к росту тарифов, что сказывается на конечном потребителе.

«Отсутствие грузовых перевозок – это коллапс для всей экономики, поэтому на отрасль «не забьют». Но отрасль подчинена законам рынка. Обслуживание растет, это будет перекладываться на тарифы. За прошлый год тарифы выросли на 35%, рост продолжится и в этом году. По международной логистике мы видим значительное падение импорта и спроса на импортные товары. С учетом инфляции тарифы не будут снижаться, но расти такими темпами тоже не будут, так как предприятия будут вынуждены конкурировать за клиента. Если переговоры в геополитике будут успешными, спрос будет расти, тогда цены пойдут вверх», - отметил он.

Властопуло назвал меры господдержки, которые помогли бы отрасли сегодня.

«Самая понятная мера поддержки – это субсидирование отрасли, выдача льготных лизинговых кредитов, максимум под 10-12%, а лучше – 7-8%. Второй вариант – частичное освобождение от уплаты НДС, но это уже из области фантастики. Отрасль сейчас наоборот обложили налогами», - заключил собеседник НСН.

Отрасль грузоперевозок в России ждет волна разорений из-за «космических» ставок по лизингу, изначальная стоимость грузовика в 15 миллионов рублей увеличивается в четыре раза, рассказал НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

