В России обсуждают использование цифрового рубля во внешних расчетах

В России ведут переговоры о возможности использовать цифровой рубль во внешних расчетах, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Чебоксарском экономическом форуме.

Экономист назвал цифровой рубль альтернативой единой валюте БРИКС

«Мы сейчас плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс в том числе на внешний рынок. <...> Сейчас идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль», – цитирует его ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что реальные операции с цифровым рублём начнутся сразу после принятия соответствующего закона, сообщает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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