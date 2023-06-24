В России обсуждают использование цифрового рубля во внешних расчетах
В России ведут переговоры о возможности использовать цифровой рубль во внешних расчетах, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Чебоксарском экономическом форуме.
«Мы сейчас плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс в том числе на внешний рынок. <...> Сейчас идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль», – цитирует его ТАСС.
Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что реальные операции с цифровым рублём начнутся сразу после принятия соответствующего закона, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru