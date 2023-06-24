В России обсуждают использование цифрового рубля во внешних расчетах

«Мы сейчас плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс в том числе на внешний рынок. <...> Сейчас идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль», – цитирует его ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что реальные операции с цифровым рублём начнутся сразу после принятия соответствующего закона, сообщает «Радиоточка НСН».





