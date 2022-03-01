В России объем снятых 28 февраля наличных составил 294 млрд рублей

Также отмечается, что в понедельник Центральный банк продал валюту на внутреннем рынке на 18,8 миллиарда рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что все банки России будут выполнять обязательства перед клиентами, все средства на счетах будут доступны. Также председатель Банка России отметила, что экономика страны сейчас попала в ситуацию, с которой никогда не сталкивалась, поэтому ЦБ будет принимать нестандартные решения.

