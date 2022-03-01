В России объем снятых 28 февраля наличных составил 294 млрд рублей
В России 28 февраля физические и юридические лица сняли наличные средства на сумму 294,2 миллиарда рублей, что меньше, чем в предыдущий рабочий день, отмечается в материалах Банка России.
Сообщается, что 25 февраля спрос на наличные составил 1,389 триллиона рублей, передает ТАСС.
Также отмечается, что в понедельник Центральный банк продал валюту на внутреннем рынке на 18,8 миллиарда рублей.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что все банки России будут выполнять обязательства перед клиентами, все средства на счетах будут доступны. Также председатель Банка России отметила, что экономика страны сейчас попала в ситуацию, с которой никогда не сталкивалась, поэтому ЦБ будет принимать нестандартные решения.
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