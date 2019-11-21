Экологическое машиностроение России может занять 5 процентов мирового рынка

Экологическое машиностроение России сможет составить 5 процентов общемирового рынка. Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре НСН сообщил заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Закондырин.

«По экспертным оценкам, весь мировой рынок экологического машиностроения составляет 1 трлн долларов. Россия дает по углеводородному следу нашей экономической деятельности примерно 5% от мирового рынка, это 50 млрд долларов. Это масштаб экопромышленности, который может появиться в России. Здесь должны быть не только государственные инвестиции, но и частные средства», - сказал он.

В четверг в НСН походит круглый стол на тему «Импортозамещение с приставкой «эко»: использование российского оборудования при реализации нацпроекта «Экология».

