В России назван вероятный регулятор криптоотрасли

Регулятором отрасли криптовалют в России может стать Федеральная налоговая служба, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства финансов РФ Алексея Моисеева.

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По его словам, данный вопрос находится в стадии обсуждения. ФНС будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. При этом «кошелек» и все операции должны быть задекларированы, с них должен быть уплачен налог, так как возникает доход, отметил замминистра.

Ранее стало известно, что Банк России допустил использование криптовалюты во внешних расчётах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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