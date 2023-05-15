В России назван вероятный регулятор криптоотрасли

По его словам, данный вопрос находится в стадии обсуждения. ФНС будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. При этом «кошелек» и все операции должны быть задекларированы, с них должен быть уплачен налог, так как возникает доход, отметил замминистра.

Ранее стало известно, что Банк России допустил использование криптовалюты во внешних расчётах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

