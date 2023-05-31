Дайте качество! В России оценили идею кешбэка на «российскую» электронику

Идею выдвинул Институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В числе других его инициатив, направленных президенту России, — поддержка предприятий на приграничных территориях, введение сертификатов/кешбэка на часть стоимости продукции российской легкой промышленности и сертификатов для малообеспеченных граждан на продукты питания местных производителей, пишет РБК.

По словам Кускова, сегодня на российском рынке отечественная электроника почти не представлена.

«Что-то выпускается в Китае под российскими брендами, но все-таки количество отечественных комплектующих, которое там используется, очень мало. Поэтому, полагаю, выгодно, удобно и целесообразно продвигать какие-то моменты с возвратом денежных средств», — сказал Кусков.

Собеседник НСН также рассказал, что устройств на собственно российских операционных системах на рынке не так уж и много.

«Для мобильных устройств это прежде всего Android и iOS-системы. “Аврора” пока не смогла завоевать достаточно большую долю рынка, поскольку только начинает свой путь. Если мы берем персональные компьютеры, там совершенно другие операционные системы. В основном это Yandex, также используется Microsoft со своей системой Windows на большинстве компьютеров, которые и сейчас поставляются в Россию через параллельный импорт», — добавил эксперт.

По мнению собеседника НСН, предложения о кешбэке поддержат спрос на условно российскую продукцию, если сам товар станет конкурентоспособным.

«Это должны быть продуманные варианты с возвратом инвестиций, а самое главное — техника должна быть качественной и доступной по стоимости, способной конкурировать с зарубежными аналогами, прежде всего с китайскими», — подытожил он.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии министерства промышленности и торговли заявил, что российские власти продолжат заниматься стимулированием спроса на продукцию отечественной промышленности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

