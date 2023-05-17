«Готовы переплачивать»: Кого коснется рост цен на бытовую технику и электронику

Ранее сообщалось, что правительство России изменит таможенные сборы для компаний, ввозящих в Россию электронику, мультимедийное и телеком-оборудование — всего 108 групп товаров. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Изменения ощутят на себе небольшие импортеры с партиями товара на сумму до 10 млн рублей. Для них минимальный порог сбора, который ранее составлял 775 рублей, приравняли к текущему максимальному — 30 тысяч рублей. По словам Кускова, нововведение существенно не отразится на стоимости товаров.

«Сегодня очень разношерстная категория тех, кто занимается направлением в Россию техники параллельным или «серым» импортом. Зачастую это небольшие партии, до 10 млн рублей, но есть и крупные компании, которые везут товары огромными партиями. Полагаю, что новшество может повлиять на изменение ценовых характеристик, однако глобального изменения в масштабах всей России я не предвижу», — сказал Кусков.

Собеседник НСН также рассказал, откуда и в каких объемах ввозятся электроника и бытовая техника в Россию.

«Сегодня и бытовая техника, и электроника ввозятся достаточно активно из-за того, что в России практически ничего не производится. Импортируются они различными путями. Небольшая электроника самолетами попадает в Россию из ОАЭ и Турции, бытовую технику везут на автомобилях из российских филиалов корпораций в Казахстане и в Армении. Поскольку стоимость товара зачастую не превышает 10 млн рублей, думаю, достаточно приличное количество компаний попадут под изменения», — добавил эксперт.

В заключение Кусков предположил, как изменятся спрос и предложение на ввозимые товары.

«Надо разделять рынок на множество аспектов. Если на рынке ноутбуков сейчас предложение превышает спрос из-за низкой покупательской способности (хотя завезли много и китайской техники, и посредством параллельного импорта), то с бытовой техникой ситуация несколько другая. Ввозят ту технику, которую нельзя купить в России. Порой люди готовы заплатить, но не могут самостоятельно привезти продукцию Bosch, Neff, Siemens, мало представленную в нашей стране, поскольку в магазинах 90% товаров из Китая. Здесь даже небольшое повышение цен не станет проблемой», — подытожил он.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский предложил распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

