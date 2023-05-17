«Готовы переплачивать»: Кого коснется рост цен на бытовую технику и электронику
Изменение таможенных сборов для компаний, ввозящих в Россию отсутствующие товары, повлечет некоторое повышение их стоимости, сказал НСН Денис Кусков.
Изменение таможенных сборов для компаний, импортирующих в Россию электронику и бытовую технику, может повлиять на их стоимость, но глобального роста цен не произойдет. Об этом НСН заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее сообщалось, что правительство России изменит таможенные сборы для компаний, ввозящих в Россию электронику, мультимедийное и телеком-оборудование — всего 108 групп товаров. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Изменения ощутят на себе небольшие импортеры с партиями товара на сумму до 10 млн рублей. Для них минимальный порог сбора, который ранее составлял 775 рублей, приравняли к текущему максимальному — 30 тысяч рублей. По словам Кускова, нововведение существенно не отразится на стоимости товаров.
«Сегодня очень разношерстная категория тех, кто занимается направлением в Россию техники параллельным или «серым» импортом. Зачастую это небольшие партии, до 10 млн рублей, но есть и крупные компании, которые везут товары огромными партиями. Полагаю, что новшество может повлиять на изменение ценовых характеристик, однако глобального изменения в масштабах всей России я не предвижу», — сказал Кусков.
Собеседник НСН также рассказал, откуда и в каких объемах ввозятся электроника и бытовая техника в Россию.
«Сегодня и бытовая техника, и электроника ввозятся достаточно активно из-за того, что в России практически ничего не производится. Импортируются они различными путями. Небольшая электроника самолетами попадает в Россию из ОАЭ и Турции, бытовую технику везут на автомобилях из российских филиалов корпораций в Казахстане и в Армении. Поскольку стоимость товара зачастую не превышает 10 млн рублей, думаю, достаточно приличное количество компаний попадут под изменения», — добавил эксперт.
В заключение Кусков предположил, как изменятся спрос и предложение на ввозимые товары.
«Надо разделять рынок на множество аспектов. Если на рынке ноутбуков сейчас предложение превышает спрос из-за низкой покупательской способности (хотя завезли много и китайской техники, и посредством параллельного импорта), то с бытовой техникой ситуация несколько другая. Ввозят ту технику, которую нельзя купить в России. Порой люди готовы заплатить, но не могут самостоятельно привезти продукцию Bosch, Neff, Siemens, мало представленную в нашей стране, поскольку в магазинах 90% товаров из Китая. Здесь даже небольшое повышение цен не станет проблемой», — подытожил он.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский предложил распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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