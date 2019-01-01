Нефтегазопромышленники призвали вернуть контроль качества нефти государству

Суд в Самаре арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненную нефть в нефтепровод «Дружба», чтобы скрыть хищение сырья. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, речь идет о гендиректоре ООО «Нефтеперевалка» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове, а также о гендиректоре ООО «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве и замдиректора ООО «Магистраль» Сергее Баландине. Еще два подозреваемые по этому делу объявлены в розыск.

По версии следствия, с августа 2018 года шестеро подозреваемых похитили сырье на сумму не менее одного миллиона рублей. В марте-апреле текущего года, чтобы скрыть хищения, они поставили нефть с добавлением хлорсодержащих соединений, не отвечающую требованиям ГОСТа, в узел слива у села Николаевка Волжского района Самарской области. «Грязная» нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино того же района, а затем — в систему магистрального трубопровода. В результате восемь резервуаров парка «Лопатино» были выведены из строя.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» показала, что необходимо прекратить использование частных компаний в области контроля качества и объема поставляемой нефти в систему «Транснефти».

«В свое время так и было: это была чисто государственная задача. У ”Транснефти” мощнейшая служба безопасности, потому что это самая большая трубопроводная система в мире, и все прекрасно понимают, что она очень уязвима и для диверсий, и для различных хищений. Было допущено послабление. Это было сделано в тот период, когда шел запуск системы нефтепроводов ”Восточная Сибирь—Тихий океан”. Запуск шел тяжело, объемы капиталовложений превысили все ожидаемые размеры, потому что это было строительством всей инфраструктуры. Поэтому привлечение частного капитала приветствовалось. К сожалению, в конечном итоге это привело к таким вот вещам», — полагает эксперт топливного рынка.

Пока неясно, сознательно ли было совершено загрязнение или это просто была технологическая ошибка, но в итоге России, как главной нефтяной державе в мире, нанесен огромный репутационный ущерб. По мнению Танкаева, его можно исправить выплатой всех компенсаций пострадавшим потребителям российской нефти и последовательным восстановлением имиджа.

«Россия поставляет самые большие объемы нефти и нефтепродуктов на мировой рынок — 21%. Саудовская Аравия — 19,5% и идет вслед за нами. Поэтому репутация нам очень важна и как надежного поставщика, и как поставщика, который не допустит диверсий на своей системе. Эта история нанесла нам огромный ущерб. Единственный выход — длительная работа на имидж. Нужно компенсировать все потери, которые были нанесены потребителям, сделать это как можно скорее и без особенных споров. В этом случае репутация важнее денег», — считает Танкаев.

Компенсацию придется заплатить «Транснефти», что достаточно печально дня этой компании, добавил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников.

«Их можно платить только из текущего бюджета. Это означает сокращение инвестиционной программы ”Транснефти”, а инвестиции придется перенаправлять в систему контроля, которая должна быть значительно усилена. Надо вернуть ее под руку государства и каждый шаг в этом направлении нужно показывать широкой общественности. Это будет работать на имидж России как надежного поставщика», — отметил он.