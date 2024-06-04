В России начнут продавать белорусские автомобили Belgee
В России с 1 июля начнутся официальные продажи белорусского автомобиля Belgee, сообщили в пресс-службе компании.
В модельном ряду Belgee представлен компактный кроссовер Х50, который является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige. Стоимость автомобиля составит от 2,3 до 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, пополнение модельной линейки Belgee планируется уже во второй половине лета.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН отметил, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на рынке РФ все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден обвинил Китай во вмешательстве в выборы президента США
- СМИ: Бразилия не пошлет высокопоставленных представителей на саммит по Украине
- Над Курской областью сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха»
- МИД РФ рекомендовал россиянам заранее проверять «е» и «ё» в загранпаспортах
- Россияне назвали «высокомерие» самым раздражающим качеством руководителя
- В Калининградской области стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
- Канада ввела санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова за связи с РФ
- Итальянский министр предложил Макрону отправиться воевать на Украину
- Байден: США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО
- В России начнут продавать белорусские автомобили Belgee
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru