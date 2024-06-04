В России начнут продавать белорусские автомобили Belgee

В модельном ряду Belgee представлен компактный кроссовер Х50, который является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige. Стоимость автомобиля составит от 2,3 до 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, пополнение модельной линейки Belgee планируется уже во второй половине лета.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН отметил, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на рынке РФ все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».

