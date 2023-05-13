В России начали выпускать патрон Cheytac из отечественных комплектующих

Полностью отечественный патрон для винтовок калибра 375 Cheytac создали в России, уже начато серийное производство боеприпаса. Об этом сообщил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в беседе с РИА Новости.

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«Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия», — указал собеседник агентства.

По словам Лобаева, ранее для патронов такого калибра приобретались иностранные комплектующие: гильзы производства США и Австралии и порох из Соединенных Штатов и Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПроизводствоОружиеРоссия

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