В России начали выпускать патрон Cheytac из отечественных комплектующих
Полностью отечественный патрон для винтовок калибра 375 Cheytac создали в России, уже начато серийное производство боеприпаса. Об этом сообщил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в беседе с РИА Новости.
«Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия», — указал собеседник агентства.
По словам Лобаева, ранее для патронов такого калибра приобретались иностранные комплектующие: гильзы производства США и Австралии и порох из Соединенных Штатов и Финляндии.
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