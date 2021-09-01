В России начали выдавать льготные кредиты на электромобили

Отмечается, что граждане могут получить кредит от 7 миллионов рублей на срок до 7 лет под 3% годовых, ставка фиксируется в случае страхования автомобиля.

Льготную программу также запустил «Газпромбанк» - кредит до 5 миллионов рублей выдается на 5 лет под 3,9% годовых.

Ранее сообщалось, что Россия создаст собственную линейку электромобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

