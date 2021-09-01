В России начали выдавать льготные кредиты на электромобили
Крупные российские банки начали выдавать кредиты на покупку электромобилей на льготных условиях, сообщает «Коммерсант».
Так, зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников отметил, что со 2 сентября банк запускает кредитную программу на покупку электромобилей при минимальном первоначальном взносе 20%.
Отмечается, что граждане могут получить кредит от 7 миллионов рублей на срок до 7 лет под 3% годовых, ставка фиксируется в случае страхования автомобиля.
Льготную программу также запустил «Газпромбанк» - кредит до 5 миллионов рублей выдается на 5 лет под 3,9% годовых.
Ранее сообщалось, что Россия создаст собственную линейку электромобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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