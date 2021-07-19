В России появится собственная линейка электромобилей
Россия создаст собственную линейку электромобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«По направлению технологического развития хочу отметить проект "Создание собственной линейки электромобилей", в том числе на основе водородных топливных элементов», — цитирует главу кабмина Ura.ru.
Кроме того, Мишустин добавил, что в России будут продвигать проекты в сферах микроэлектроники, беспроводной связи, разработки новых материалов, отмечает телеканал «360». Также в стране планируется создание и вывод на рынок сервисов беспилотного вождения судов.
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