В России появится собственная линейка электромобилей

Россия создаст собственную линейку электромобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По направлению технологического развития хочу отметить проект "Создание собственной линейки электромобилей", в том числе на основе водородных топливных элементов», — цитирует главу кабмина Ura.ru.

Кроме того, Мишустин добавил, что в России будут продвигать проекты в сферах микроэлектроники, беспроводной связи, разработки новых материалов, отмечает телеканал «360». Также в стране планируется создание и вывод на рынок сервисов беспилотного вождения судов.

