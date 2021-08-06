Байден поручил заменить 50% машин в США на электромобили к 2030 году

Американский президент Джо Байден распорядился заменить половину продаваемых машин в США машин на электромобили к 2030 году, об этом сообщается в пояснительной записки к соответствующему указу, передает The New York Times.

По его словам, США были первопроходцами в разработке данных технологий, но на данный момент проигрывают, например, Китаю в создании электромобилей и аккумуляторов для них.

Отмечается, что дополнительно также разработаны и новые стандарты, которые позволят снизить загрязнение окружающей среды.

Ранее Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку после поступивших в его адрес обвинений о сексуальных домогательствах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектромобилиДжо Байден
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