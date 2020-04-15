Соцкарта вместо продкарточек. В Совфеде не оценили идею бизнеса
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН высказался против введения продовольственных карточек.
Ввести для наименее обеспеченных россиян продуктовые карточки в условиях пандемии коронавируса предложили правительству представители бизнеса.
Как сообщает РБК, эту идею поддержали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов и другие.
По их мнению, это позволит поддержать лишившихся источников дохода граждан, а также обеспечит спрос на товары российских компаний, что даст возможность сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН высказался против этой идеи.
«Вводить карточки неправильно. Это создаст неверный эмоционально-психологический настрой. Средств у государства вполне достаточно, чтобы оказать поддержку фактически каждому жителю страны – работающим и неработающим. Сейчас в спешном порядке вводить карточки, без отладки этой системы – впопыхах такие вещи делать нельзя», - подчеркнул он.
Сенатор считает, что нужно развивать систему адресной социальной поддержки.
«В целом, я бы говорил не о продовольственных карточках, а о системе минимальных социальных гарантий – личном счете гражданина, специальной социальной карте, которую можно расходовать только на социально значимую группу товаров. Это не продовольственная карточка, это не военное положение. Это совершенно другая философия распределения ресурсов страны среди определенных категорий граждан. Это мера временной государственной поддержки в денежном эквиваленте, а не продовольственная карточка. Нужно продолжать адресную поддержку людей», - заключил Рязанский.
Ранее глава Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН поддержал призыв бизнеса ввести продовольственные карточки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
24 490+3 378 / сут.
Умерли
198+28 / сут.
Выздоровели
1 986+292 / сут.
- Источники заявили о решении Кремля перенести парад Победы
- Около 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возвращения на родину
- Жительница Чечни извинилась за просьбу к Кадырову помочь с продуктами
- Apple презентовала новый бюджетный iPhone SE
- Власти Москвы пообещали штрафовать за прогулки с детьми
Коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru