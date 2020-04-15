Соцкарта вместо продкарточек. В Совфеде не оценили идею бизнеса

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН высказался против этой идеи.

«Вводить карточки неправильно. Это создаст неверный эмоционально-психологический настрой. Средств у государства вполне достаточно, чтобы оказать поддержку фактически каждому жителю страны – работающим и неработающим. Сейчас в спешном порядке вводить карточки, без отладки этой системы – впопыхах такие вещи делать нельзя», - подчеркнул он.

Сенатор считает, что нужно развивать систему адресной социальной поддержки.

«В целом, я бы говорил не о продовольственных карточках, а о системе минимальных социальных гарантий – личном счете гражданина, специальной социальной карте, которую можно расходовать только на социально значимую группу товаров. Это не продовольственная карточка, это не военное положение. Это совершенно другая философия распределения ресурсов страны среди определенных категорий граждан. Это мера временной государственной поддержки в денежном эквиваленте, а не продовольственная карточка. Нужно продолжать адресную поддержку людей», - заключил Рязанский.

Ранее глава Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН поддержал призыв бизнеса ввести продовольственные карточки.

