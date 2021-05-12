Мишустин пообещал дополнительно 100 млрд рублей на строительство автодорог
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году нормативного состояния достигнет 73% автомобильных дорог, сообщает ТАСС.
По его словам, к 2024 году этот показатель вырастет до 85%. В настоящее время, количество дорог в нормативном состоянии в агломерациях составляет примерно 72%, а для региональной сети - 46%, отметил глава кабмина.
Выступая с отчётом в Госдуме Мишустин добавил, что из резервного фонда правительства на строительство автомобильных дорог в РФ в 2021 году дополнительно выделят 100 миллиардов рублей.
«По суммам, о чём вы спросили: дополнительно будет выделено плюсом 100 миллиардов рублей из резервного фонда, а всего 256 миллиардов рублей», - резюмировал премьер.
Ранее глава правительства оценил ситуацию на рынке труда, сообщает RT. По словам Мишустина, в 17 регионах РФ он уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса.
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