Мишустин пообещал дополнительно 100 млрд рублей на строительство автодорог

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году нормативного состояния достигнет 73% автомобильных дорог, сообщает ТАСС.

По его словам, к 2024 году этот показатель вырастет до 85%. В настоящее время, количество дорог в нормативном состоянии в агломерациях составляет примерно 72%, а для региональной сети - 46%, отметил глава кабмина.

Выступая с отчётом в Госдуме Мишустин добавил, что из резервного фонда правительства на строительство автомобильных дорог в РФ в 2021 году дополнительно выделят 100 миллиардов рублей.

«По суммам, о чём вы спросили: дополнительно будет выделено плюсом 100 миллиардов рублей из резервного фонда, а всего 256 миллиардов рублей», - резюмировал премьер.

Ранее глава правительства оценил ситуацию на рынке труда, сообщает RT. По словам Мишустина, в 17 регионах РФ он уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса.

