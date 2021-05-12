Правительство продлило туристический кешбэк до конца года

Правительство РФ продлило до конца года программу туристического кешбэка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках правительственного часа в Госдуме.

По его словам, воспользовались туристическим кешбэком почти 1 млн россиян на общую сумму в 4 млрд рублей.