Правительство продлило туристический кешбэк до конца года
Правительство РФ продлило до конца года программу туристического кешбэка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках правительственного часа в Госдуме.
По его словам, воспользовались туристическим кешбэком почти 1 млн россиян на общую сумму в 4 млрд рублей.
В конце апреля Мишустин заявил, что на программу туристического кешбэка будет дополнительно выделено 4,7 миллиарда рублей.
Программа предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, кешбэк серьезно стимулирует спрос на путешествия по стране, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Мишустин: каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии
- Мишустин: рынок труда восстановился в 17 регионах
- Армия Израиля атаковала дом высокопоставленного боевика ХАМАС
- В России спрос на дачную ипотеку вырос в 3,5 раза
- Правительство продлило туристический кешбэк до конца года
- Мишустин заявил о 24 млн привитых россиян
- Два учителя погибли при стрельбе в школе Казани
- Мишустин: 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусом
- ВОЗ заявила о снижении числа заразившихся и умерших от COVID-19 на 4%
- Америка не ответила на предложение России взаимодействовать по информбезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru