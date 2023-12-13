В России на 60% обрушились продажи китайских автомобилей

Продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах обрушились на 60% после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ на 2 процентных пункта - до 15% годовых, сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илью Титова.

На данный момент 70-80% автомобилей приобретается в кредит. С повышением процентной ставки ЦБ обращаться в банки стало невыгодно для россиян, что и обрушило продажи.

Повышение утилизационного сбора также усложнило покупку машин в России. Китайские бренды Changan и Chery даже стали предлагать покупателям скидки от 200 тыс. до 400 тыс. руб. на свои модели. Однако это не смогло скорректировать ситуацию, поскольку средняя стоимость китайского автомобиля составляет 3,4 млн руб., уточняет Титов.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН также сообщал о том, что дилеры вынуждены опускать цены, чтобы россияне смогли себе позволить машины китайских производителей.