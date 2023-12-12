«Скидки до 300 тысяч»: Падение спроса на автомобили повлияло на размер дисконта

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил НСН, что сейчас наблюдаются большие скидки на автомобили, которых не было давно.

Объемы продаж автомобилей в России рухнули на 20-30%, из-за чего дилеры вынуждены делать скидки до 300 тысяч рублей, лишь бы россияне покупали машины, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

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Ранее стало известно, что запас нераспроданных китайских автомобилей у российских дилеров достиг 175 тысяч машин, сообщает РБК со ссылкой на «Автостат». Однако переизбыток предложения вряд ли приведет к существенному снижению цен, отметили дилеры. Ян Хайцеэр рассказал, почему россияне стали реже покупать автомобили.

«Одна из основных причин того, что у российских дилеров остались нераспроданные китайские иномарки, заключается в том, что в России сильно подорожали автомобильные кредиты. Большая часть автомобилей в России приобретается в кредит, сегодняшний процент такого займа весьма существенный, поэтому многие отказываются от покупки машины, выбирают класс автомобиля ниже или переходят к выбору подержанного автомобиля. Сегодня у людей просто недостаточно средств для покупки авто. Надо также отметить, что особо не происходит обновление модельного ряда китайских авто», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, склады автомобильных дилеров в России забиты из-за падения продаж. Дилеры вынуждены опускать цены, лишь бы россияне покупали машины.

«Мы видим, что машины дешевеют, у нас есть предложения, которых раньше не было. Сейчас скидки 100-300 тысяч рублей, лишь бы люди приобретали машины. Это для нас новинка, мы отвыкли от дисконта уже. По оценкам экспертов, сейчас падение продаж 20-30%, что довольно существенно. Такого затоваривания складов мы не видели уже пару-тройку лет», - заключил эксперт.

Ранее Хайцеэр заявил НСН, что на подорожание ремонта автомобилей повлияли цены на сами автомобили, изменение логистики, рост цен на ГСМ и страховки — как ОСАГО, так и КАСКО.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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