«Данные для налоговой»: К чему приведет запрет на обращение криптовалют в России

«Фактического разрешения на действия с криптовалютами внутри страны до сих пор не было, но и запретов тоже не было. Теперь может появиться фактически прямой запрет. Вне запрета окажутся цифровой рубль, а также монеты банков, какой-нибудь сберкоин, который будет в этой экосистеме цифрового рубля находиться», - объяснил он.

По его словам, в таком случае налоговая получит данные о клиентах, а торговать на международных площадках с российским паспортом будет затруднительно.

«В таком случае все биржи, которые доступны на территории России и еще не заблокированы, предоставят данные о своих пользователях в налоговые органы и, возможно, даже в Росфинмониторинг. А банки предложат клиентам новые активы через свои приложения. С российским паспортом будет сложно торговать на международных биржах. Но все, кто профессионально этой историей занимаются, имеют паспорта других стран, а для массового населения это не такая важная история», - заключил собеседник НСН.

Иностранные биржи не позволят арестовать криптокошельки россиян по просьбе Центробанка или правоохранительных органов, заявил ранее исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников «Радиоточке НСН».

