«Данные для налоговой»: К чему приведет запрет на обращение криптовалют в России
Евгений Каминский заявил НСН, что с российским паспортом будет все сложнее торговать на международных биржах.
Прямой запрет на обращение криптовалют в России приведет к тому, что биржи должны будут предоставить в налоговые органы данные о своих клиентах, заявил криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с НСН.
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым повторно внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинговой деятельности, предлагающий запретить организацию обращения цифровой валюты в России. Согласно документу, исключения сделают только для майнеров цифровых валют, майнинг-пулов и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима.
«Фактического разрешения на действия с криптовалютами внутри страны до сих пор не было, но и запретов тоже не было. Теперь может появиться фактически прямой запрет. Вне запрета окажутся цифровой рубль, а также монеты банков, какой-нибудь сберкоин, который будет в этой экосистеме цифрового рубля находиться», - объяснил он.
По его словам, в таком случае налоговая получит данные о клиентах, а торговать на международных площадках с российским паспортом будет затруднительно.
«В таком случае все биржи, которые доступны на территории России и еще не заблокированы, предоставят данные о своих пользователях в налоговые органы и, возможно, даже в Росфинмониторинг. А банки предложат клиентам новые активы через свои приложения. С российским паспортом будет сложно торговать на международных биржах. Но все, кто профессионально этой историей занимаются, имеют паспорта других стран, а для массового населения это не такая важная история», - заключил собеседник НСН.
Иностранные биржи не позволят арестовать криптокошельки россиян по просьбе Центробанка или правоохранительных органов, заявил ранее исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников «Радиоточке НСН».
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