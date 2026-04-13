Россиян предупредили о скором дефиците техники Apple и Dyson
Поставщики перераспределяют логистические потоки на фоне войны в Персидском заливе, из-за чего элитная бытовая техника в России подорожает, заявил НСН Константин Подстрешный.
Затянувшаяся война между США и Ираном может привести не только к задержке поставок и подорожанию, но и дефициту товаров ушедших из России брендов бытовой техники, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Сроки поставок в Россию бытовой техники ушедших европейских брендов — Siemens, Bosch, AEG и других — с конца февраля увеличились в 1,5–3 раза, на столько же выросла и стоимость логистики, пишут «Известия».
«С 2022 года ОАЭ стали одним из важнейших каналов параллельного импорта бытовой техники и электроники. Импорт условно можно разделить на две группы, поскольку многие бренды полуофициально продолжают работать в России, сохраняя присутствие на нашем рынке. На них данная ситуация вряд ли серьезно повлияет, разве что объем поставок у них вырастет. Чаще всего это поставки, которые идут из Китая и Тайваня: потребительская электроника, гаджеты и комплектующие. Преимущественно это азиатские бренды. Тут волноваться не о чем - без компьютеров мы не останемся», - рассказал Подстрешный.
Совершенно другая ситуация с полностью ушедшими из России компаниями: затяжная война в Персидском заливе может привести к подорожанию и даже дефициту элитной бытовой техники.
«Продукция покинувших российский рынок брендов продолжала поступать к нам по серым каналам. Часто это были премиальные бренды, такие как Apple или Dyson. Такие поставки крепко завязаны на ОАЭ, и на них война на Ближнем Востоке окажет самое прямое влияние. Никто не понимает, когда хотя бы ориентировочно кризис закончится. Все зависит от того, продлится конфликт США и Ирана недели или месяцы. Речь может идти не только о задержке поставок и подорожании, но и о дефиците товаров. В данный момент поставщики перераспределяют логистические потоки: часть, которая не попала под санкции, пойдет через Роттердам, а все остальное через Турцию и далее через сопредельные азиатские республики, сделав крюк, попадет в Россию», - пояснил собеседник НСН.
Цены на товары, которые поступают в Россию нелегально, из-за трудностей в логистике может подняться на 15-20%.
«Часть, которая идет к нам из Азии, не подорожала. А другая часть станет дороже на 15-20%. За логистические издержки, разумеется, заплатит конечный потребитель. Нам нужно готовиться к тому, что дешеветь ничего не будет, но рост цен на нефть, возможно, хотя бы частично компенсирует рост цен на саму электронику», - сказал специалист.
Импортные товары в РФ уже подорожали до 10% из-за конфликта в Иране.
Горячие новости
- Россиянкам назвали универсальные аксессуары для любого возраста
- Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян
- Трампу пообещали разгром на выборах из-за ссоры с папой римским
- В России поддержали создание реестра отказавшихся от прививок
- Россиян предупредили о скором дефиците техники Apple и Dyson
- Венгрия после выборов меняет политический курс
- Сокуров заявил, что не будет сокращать свой пятичасовой фильм для показа на ММКФ
- Более 11 тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за паводков
- США предупредили о возможном захвате судов в Ормузском проливе
- Хирург объяснила изменения во внешности Анджелины Джоли