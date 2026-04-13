Совершенно другая ситуация с полностью ушедшими из России компаниями: затяжная война в Персидском заливе может привести к подорожанию и даже дефициту элитной бытовой техники.

«Продукция покинувших российский рынок брендов продолжала поступать к нам по серым каналам. Часто это были премиальные бренды, такие как Apple или Dyson. Такие поставки крепко завязаны на ОАЭ, и на них война на Ближнем Востоке окажет самое прямое влияние. Никто не понимает, когда хотя бы ориентировочно кризис закончится. Все зависит от того, продлится конфликт США и Ирана недели или месяцы. Речь может идти не только о задержке поставок и подорожании, но и о дефиците товаров. В данный момент поставщики перераспределяют логистические потоки: часть, которая не попала под санкции, пойдет через Роттердам, а все остальное через Турцию и далее через сопредельные азиатские республики, сделав крюк, попадет в Россию», - пояснил собеседник НСН.

Цены на товары, которые поступают в Россию нелегально, из-за трудностей в логистике может подняться на 15-20%.

«Часть, которая идет к нам из Азии, не подорожала. А другая часть станет дороже на 15-20%. За логистические издержки, разумеется, заплатит конечный потребитель. Нам нужно готовиться к тому, что дешеветь ничего не будет, но рост цен на нефть, возможно, хотя бы частично компенсирует рост цен на саму электронику», - сказал специалист.

Импортные товары в РФ уже подорожали до 10% из-за конфликта в Иране.