В России может появиться социальный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе может появиться в России. Это может произойти после принятия генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы, отмечает Российская газета.

В документе, в частности, отмечается, что стороны обязуются «обеспечить введение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников (с учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ.

Как отметил в пояснительной записке проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в США и других странах граждане, чьи доходы не превышают определенного уровня не платят подоходный налог.

«В этом есть здравый экономический смысл. Например, работник получил зарплату на уровне МРОТ, который рассчитывается на основе прожиточного минимума. Но после уплаты подоходного налога в 13%, его реальный доход окажется ниже прожиточного минимума. Получается, что МРОТ абсолютно не гарантирует реальную зарплату даже в размере прожиточного минимума», - отметил Сафонов.