В России может появиться единый билет на транспорт

Предполагается, что билет появится для пассажиров из «различных регионов» и будет действовать на всех видах общественного транспорта.

План восстановления российской экономики, который во вторник представил главе государства премьер-министр Михаил Мишустин, рассчитан на три этапа и содержит 500 мероприятий, а его стоимость оценивается примерно в 5 триллионов рублей за два года. Его реализация должна начаться в июле нынешнего года.



