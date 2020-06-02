В России может появиться единый билет на транспорт
В России может появиться единый билет на весь общественный транспорт. С предложением выступило российское правительство в рамках нацплана по восстановлению экономики, сообщает Rambler News Service.
Предполагается, что билет появится для пассажиров из «различных регионов» и будет действовать на всех видах общественного транспорта.
План восстановления российской экономики, который во вторник представил главе государства премьер-министр Михаил Мишустин, рассчитан на три этапа и содержит 500 мероприятий, а его стоимость оценивается примерно в 5 триллионов рублей за два года. Его реализация должна начаться в июле нынешнего года.
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