Пять триллионов за два года. Путин одобрил план восстановления экономики

План восстановления российской экономики, который сегодня представил главе государства премьер Михаил Мишустин, рассчитан на три этапа и содержит 500 мероприятий, а его стоимость оценивается примерно в 5 триллионов рублей за два года. Первый этап, названный в плане стадией адаптации, рассчитан на второй-третий кварталы текущего года. его цель - стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей. Второй этап – восстановление - с четвертого квартала года текущего продлится по второй квартал 2021 года включительно. За этот период должен завершиться процесс восстановления экономики, снизиться уровень безработицы, а рост доходов граждан должен достичь уровня, сопоставимого с 2019 годом. А на третьем этапе, в третьем-четвертом кварталах 2021 года, правительство рассчитывает выйти на устойчивый экономический рост.

В план восстановления экономики включены как уже действующие меры поддержки населения и бизнеса, так и некоторые новые. Но не для всех. Что касается населения, то для восстановления занятости предлагается с октября этого года установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Такая мера направлена на борьбу «с теневой оплатой труда» и защиту «интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время», - отмечается в документе. Кроме того, уже с июля работники могут получить возможность перехода на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в план тоже вошли. Но только принятые ранее, в новых кабмин необходимости не увидел. Зато секторальная помощь и поддержка крупного бизнеса в документе представлены широко. Так, более 23 миллиардов рублей заложено на поддержку российских авиакомпаний только в текущем году. Авиационная промышленность получит госгарантии по кредитам на закупку самолетов Sukhoi Superjet 100 почти на 140 миллиардов. Для туристической отрасли ставку НДС могут снизить до 7% со следующего года, а также возместить 50% платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

Таким образом, окончательный вариант плана восстановления экономики вобрал в себя все то, от чего предостерегали некоторые эксперты. В том числе поддержка крупного бизнеса при пренебрежении малым, что директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев оценивал как повторение ошибок США времен Великой депрессии.

Тем не менее, президент Владимир Путин план одобрил. И поручил премьер-министру во второй половине июня определить все параметры плана восстановления экономики, и приступить уже в начале июля к его реализации.

