В России могут ввести лимит на покупку валюты при выкупе активов уходящих компаний

Банк России и Минфин обсуждают введение лимита на покупку валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса компаний, уходящих из РФ. Об этом пишут «Ведомости».

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Издание отмечает, что ежемесячные ограничительные меры могут утвердить на фоне высокой волатильности рубля, которая наблюдается в последние недели. Из-за низкой ликвидности иностранной валюты крупные покупки провоцируют заметное ослабление рубля.

Власти разрабатывают необходимые механизмы, пишет Ura.ru. Ожидается, что новые меры не будут привязаны к конкретной сумме.

Как отметил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, министерство и ранее ограничивало действия по крупным сделкам, которые могли бы повлиять на рынок.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (принимающей решения по сделкам с активами зарубежных компаний в РФ. — НСН) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке», — подчеркнул Чебесков.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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