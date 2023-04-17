В России могут ввести лимит на покупку валюты при выкупе активов уходящих компаний

Издание отмечает, что ежемесячные ограничительные меры могут утвердить на фоне высокой волатильности рубля, которая наблюдается в последние недели. Из-за низкой ликвидности иностранной валюты крупные покупки провоцируют заметное ослабление рубля.

Власти разрабатывают необходимые механизмы, пишет Ura.ru. Ожидается, что новые меры не будут привязаны к конкретной сумме.

Как отметил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, министерство и ранее ограничивало действия по крупным сделкам, которые могли бы повлиять на рынок.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (принимающей решения по сделкам с активами зарубежных компаний в РФ. — НСН) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке», — подчеркнул Чебесков.

