Набиуллина не увидела необходимости в возврате репатриации валютной выручки

«На наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт», — цитирует ТАСС главу ЦБ.

Как отметила Набиуллина, экспортеры продолжают продавать свою выручку, «даже без обязательств репатриации». Центробанк следит за ситуацией; глава регулятора допустила, что доля продаж могла уменьшиться, «но не сильно».

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, меры будут действовать до 9 сентября, напоминает RT.

