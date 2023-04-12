Набиуллина не увидела необходимости в возврате репатриации валютной выручки
Банк России не видит необходимости в возврате к репатриации валютной выручки и другим валютным ограничениям. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«На наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт», — цитирует ТАСС главу ЦБ.
Как отметила Набиуллина, экспортеры продолжают продавать свою выручку, «даже без обязательств репатриации». Центробанк следит за ситуацией; глава регулятора допустила, что доля продаж могла уменьшиться, «но не сильно».
Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, меры будут действовать до 9 сентября, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru