Сообщения в сети о введении талонов на бензин в РФ оказались фейком
Власти сразу нескольких регионов России опровергли информацию о якобы планируемом введении талонов на бензин и ограничении объёмов продажи топлива. Сообщения на эту тему рванее появились в немалом количестве в соцсетях.
Причём к публикациям прикреплялось фото якобы документа министерства энергетики на этот счет. Утверждалось, что анонсированные ограничения вызваны дефицитом топлива.
Однако, как сообщает URA.RU, публикуемый документ оказался фальшивкой. Фейк, в частности, разоблачили в правительстве Приморского края и Оперативном штабе Ставропольского края. В последнем, в частности, заявили, что в регионе нет дефицита топлива.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фальшивка распространяется в интернете с ошибками в оформлении и по фактам. Например, в нем упоминается закон, который не регулирует оборот топлива в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru