Сообщения в сети о введении талонов на бензин в РФ оказались фейком

Власти сразу нескольких регионов России опровергли информацию о якобы планируемом введении талонов на бензин и ограничении объёмов продажи топлива. Сообщения на эту тему рванее появились в немалом количестве в соцсетях.

Причём к публикациям прикреплялось фото якобы документа министерства энергетики на этот счет. Утверждалось, что анонсированные ограничения вызваны дефицитом топлива.