Кабмин: В России нет дефицита топлива
В России нет дефицита топлива. Об этом по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провёл вице-премьер РФ Александр Новаком, сообщает российское правительство.
В сообщении говорится, что внутренний рынок страны полностью обеспечен как бензином, так и дизельным топливом.
«По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными», - добавили в кабмине.
Ранее владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов заявил, что во время посевных работ растёт спрос на бензин и дизельное топливо, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru