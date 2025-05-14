Кабмин: В России нет дефицита топлива

В России нет дефицита топлива. Об этом по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провёл вице-премьер РФ Александр Новаком, сообщает российское правительство.

В Минэнерго назвали рынок нефтепродуктов в России сбалансированным

В сообщении говорится, что внутренний рынок страны полностью обеспечен как бензином, так и дизельным топливом.

«По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными», - добавили в кабмине.

Ранее владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов заявил, что во время посевных работ растёт спрос на бензин и дизельное топливо, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Правительство РоссииЦены На БензинРоссияБензинТопливо

Горячие новости

Все новости

партнеры