Кабмин: В России нет дефицита топлива

В сообщении говорится, что внутренний рынок страны полностью обеспечен как бензином, так и дизельным топливом.

«По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными», - добавили в кабмине.

Ранее владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов заявил, что во время посевных работ растёт спрос на бензин и дизельное топливо, сообщает RT.