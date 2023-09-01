В России международные резервы за неделю выросли на 1 млрд долларов
Международные резервы России с 18 по 25 августа увеличились на 1 миллиард долларов, сообщает Центробанк России.
В настоящее время они составляют 579,5 миллиарда долларов. За минувшую неделю они выросли на 1 миллиард долларов. За неделю до это рост был еще больше – на 7,8 миллиарда долларов.
Как говорят аналитики, прирост мог замедлиться из-за уменьшения экспортной выручки на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Кроме того, на резервы мог повлиять рост импорта в последние месяцы.
Экономист, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев в беседе с НСН назвал идею России разблокировать часть зарубежных активов в обмен на разморозку российских правильным подходом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru