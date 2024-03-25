В России максимальная ставка по вкладам в марте снизилась до 14,7%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй декаде марта 2024 года снизилась до 14,7% годовых, следует из материалов Банка России.

С середины июля 2023 года по середину января 2024 года средняя максимальная ставка выросла почти в два раза — с 7,83% до 14,88% годовых. Отмечается, что снижение ставок началось в феврале.

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Ранее издание «Известия» сообщило, что в России планируется в два раза увеличить сумму страхового возмещения по «длинным» вкладам, с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Соответствующий вопрос прорабатывается в Центробанке. В том числе рассматривается возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам.

Долгосрочные вклады больше интересны людям с высокой финансовой грамотностью, обычные граждане не стремятся доверять деньги банкам на длительный срок, так как доходность по краткосрочным выше. Об этом «Радиоточке НСН» заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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