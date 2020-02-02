В России крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

Фактически одновременно ставки по депозиту снизил «Россельхозбанк» - на 0,1-0,45 процентного пункта, максимальный процент в рознице сократился на 0,4%. ВТБ тоже последовал тренду.

Таким образом, банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки, отмечают «Ведомости».

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН подтвердил привлекательность рубля для небольших сбережений россиян. Экономист порекомендовал жителям страны, у которых есть накопления более миллиона рублей, озаботиться выбором финансовых инструментов и валюты для сохранения и приумножения сбережений.

