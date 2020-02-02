В России крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов
Половина банков России из первой десятки в последнюю неделю снизили ставки рублевых вкладов. Об этом сообщило издание «Ведомости».
Эксперты отметили, что с 31 января Сбербанк уменьшил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта, а в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% - в зависимости от суммы и срока вложений.
Фактически одновременно ставки по депозиту снизил «Россельхозбанк» - на 0,1-0,45 процентного пункта, максимальный процент в рознице сократился на 0,4%. ВТБ тоже последовал тренду.
Таким образом, банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки, отмечают «Ведомости».
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН подтвердил привлекательность рубля для небольших сбережений россиян. Экономист порекомендовал жителям страны, у которых есть накопления более миллиона рублей, озаботиться выбором финансовых инструментов и валюты для сохранения и приумножения сбережений.
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