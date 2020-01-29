Экономист Колташов: Хранить деньги в евро – сумасшествие!

«Храните деньги в Сберегательной кассе! Деньги лучше хранить в крупном банке, не нужно рисковать, недавно была целая эпопея с отзывом лицензии, это неслучайно. До сих пор не до конца почищено, не везде идеально. Крупные банки – это надежно. Выбирать евро в качестве средства сбережения – это просто сумасшествие. Европейский Союз имеет отрицательную ставку Центробанка, огромные массы евро вбрасывают в систему, я думаю, что евро – это валюта, которая будет в перспективе слабеть. Относительно рубля и доллара можно спорить, я лично храню и в долларах, и в рублях. С другой стороны, обстановка на мировом рынке такова, что предсказать, что упадет и где поднимется, очень сложно. Но очевидно, что рубль прошел свой роковой переходный момент в 2014-2016 годах. Я думаю, что даже если и будут колебания, то в перспективе рубль останется достаточно надежной валютой. Что касается доллара, перед выборами с ним ничего случиться не должно, но затем им же придется решать свои проблемы. Проблемы долга, эффективности, пузырей. Как бы это все на долларе не отразилось. Теперь ситуация меняется в пользу рубля», - заявил он.

Ранее сообщалось о прогнозе главы Сбербанка Германа Грефа касаемо того, в какой валюте хранить сбережения. По его мнению, на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях, так как рубль является достаточно стабильной валютой. Греф отметил, что часть своих сбережений он хранит именно в национальной валюте, однако он все же добавил, что у него есть накопления как в долларах, так и в евро.

