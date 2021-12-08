В России крупная госкомпания объявила о дефолте

Произвести расчёт с держателями облигаций ОВК компания должна была ещё 24 ноября. ОВКФ затруднилась с выплатами по 15 и 16 купонам серии 01.

Контрольным пакетом акций ОВК обладают государственные структуры. 27,8% принадлежит банку непрофильных активов «Траст», 24,3% держит банк «Открытие», а 9,3% акций принадлежит «Уралвагонзаводу».

В компании подтвердили, что дефолт не повлияет на производственную деятельность ОВК.

