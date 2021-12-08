В России крупная госкомпания объявила о дефолте

Публичное акционерное общество «Объединенная вагонная компания» (ОВК) — «ОВК Финанс» (ОВКФ) объявила о фактическом дефолте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ОВК.

В компании заявили, что не могут выплатить 1,3 млрд рублей держателям облигаций. Представитель ОВФК подчеркнул, что владельцы ценных бумаг компании могут написать претензию эмитенту или поручителю.

Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США

Произвести расчёт с держателями облигаций ОВК компания должна была ещё 24 ноября. ОВКФ затруднилась с выплатами по 15 и 16 купонам серии 01.

Контрольным пакетом акций ОВК обладают государственные структуры. 27,8% принадлежит банку непрофильных активов «Траст», 24,3% держит банк «Открытие», а 9,3% акций принадлежит «Уралвагонзаводу».

В компании подтвердили, что дефолт не повлияет на производственную деятельность ОВК.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: дефолт
ТЕГИ:РоссияДефолт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры