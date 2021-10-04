Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США

Гипотетический дефолт США, который может быть объявлен, если Конгресс не одобри увеличение максимального значения государственного долга, поставит под угрозу статус доллара в качестве мировой резервной валюты. С таким предупреждением выступил президент Джо Байден.

По совам главы Белого дома, это также поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять уже принятые обязательства, подорвет надежность облигаций американского министерства финансов. Байден призвал своих политических оппонентов - республиканцев – прекратить «играть в русскую рулетку» с национальной экономикой.

США с 1 октября преодолели разрешенный ранее парламентом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США уточнил, что до 18 октября имеет возможность принимать меры по недопущению дефолта. Собственно дефолт еще никогда не объявлялся, однако он давно стал инструментом политической торговли в Конгрессе. Ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка заимствований.

Госдолг США превысил размер её экономики в период пандемии в связи с гигантскими тратами на помощь населению и непрерывным печатанием новых долларов. К концу марта текущего года долг достиг 101% ВВП. Аналогичная ситуация наблюдалась до этого только один раз - после Второй мировой войны в 1946 году.

